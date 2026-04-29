「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（２９日、有明アリーナ）Ｋ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）が現役最終戦で“ムエタイの伝説”ロッタンとフライ級キックボクシング暫定王座決定戦で５回ＫＯ勝ち。ベルト奪取とともに最高の形で現役生活に終止符を打った。勝利者インタビューの後、「あと一言」と話し、何かを話そうとした武尊だったが、会場の音響設備が２２時で使えなくなるというトラブルに見舞われた。しかし、リング