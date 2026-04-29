怒った息子がトイレにこもってしまった…【漫画】本編を読むモノモース(＠mono_moosu)さんが描く4コマ漫画「トイレ」が話題だ。トイレにこもる息子と、外から声をかける父親。一見よくある光景だが、その実態はあまりにシュールなものだった。■半年もの間トイレにこもり続ける理由トイレ1トイレ2トイレ3トイレ4父親がドアをノックし「そろそろ出てこないか」と諭すが、息子は半年もこもり続けている。それほど息子を怒らせている