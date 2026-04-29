「着ただけで疲れが取れる」といううたい文句でおなじみの「リカバリーウエア」がバカ売れしている。【画像】リカバリーウエアの効果を感じている人の割合は「BAKUNE」「リライブ」……人気商品が続々櫻井翔さんのCMでブームのけん引役ともなったTENTIAL（テンシャル）のリカバリーウエア「BAKUNE」（バクネ）シリーズは、2025年8月時点で累計150万セット（トップス‧ボトムス2点で1セット換算）を超えて、同社は上場も果たし