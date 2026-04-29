言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、活動的な足元を支える履物、独自の風土が宿る文化的な表現、そして情報の聞き取りに関する用語から3つの言葉を選びました。空欄を埋めて完成する響きを丁寧に手繰り寄せ、共通する2文字を特定してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ーかーえ□□っくり□□んぐヒント：ゴム底などで作られた、歩