吉本新喜劇の辻本茂雄（61）が29日、大阪市内で舞台「天使の茂造」（4月29日〜5月5日）を開催。アドリブ満載で予定を1時間29分オーバーした3時間半公演。「アドリブを入れすぎました。すみません」と辻本は苦笑いした。昨年まで14年間、京都の祇園花月でゴールデンウィーク中に開催してきた恒例「茂造祭り」を初めて大阪・梅田のサンケイブリーゼに舞台を移した。客席数は502から912席へ拡大。それでも満席となり「アドリブも