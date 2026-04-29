格闘技イベント「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（２９日、有明アリーナ）で、元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊（３４）がロッタン・ジットムアンノン（２８＝タイ）を相手に引退試合を行い、最後の最後に大仕事をやってのけた。ロッタンとは昨年３月に対戦も１ラウンドＫＯ負け。今回はＯＮＥフライ級キックボクシング暫定王座もかけられたラストマッチで、その因縁の相手と対戦した。１ラウンド（Ｒ）、武尊はガードを固めな