【Evo Legends Live】 4月29日 開催 会場：CLUB CITTA’（神奈川・川崎） 4月29日、格闘ゲームイベント「Evo LEGENDS LIVE - DAIGO vs MENARD」が、神奈川・川崎「CLUB CITTA’」にて開催された。 本イベントは、格闘ゲーム界の生ける伝説ウメハラ選手と、現在最強選手のひとりとして名が挙がるMenaRD選手の10先が開催される格闘ゲームの一大イベント。その