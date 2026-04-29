ドル円のピボットは１５９．８０円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:48現在） ドル円 現値159.94高値159.94安値159.52 160.50ハイブレイク 160.22抵抗2 160.08抵抗1 159.80ピボット 159.66支持1 159.38支持2 159.24ローブレイク ユーロ円 現値187.06高値187.08安値186.68 187.60ハイブレイク 187.34抵抗2 187.20抵抗1 186.94ピボット 186.80支持1