きょうも為替市場はドル高が優勢となっており、ドル円は１６０円台を試す動きが出ている。１６０円付近にはオプション絡みの売りオーダーなども観測されているようだが、東京勢が祝日で不参加の中、上値をトライしているようだ。 イラン情勢に和らぐ気配が一向に見られず、本日も原油高が続いている。ＷＴＩは一時１０４ドル台に上昇。ただ、為替市場は以前ほどの敏感な反応を見せておらず、全体的には様子見の