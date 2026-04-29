ＮＹ時間に入ってドル円は１６０円を試す動きが見られており、先ほど１６０円を付けた。１６０円付近にはオプション絡みの売りオーダーなども観測されているようだが、東京勢が祝日で不参加の中、上値をトライしているようだ。１６０円は約３週間ぶり。 USD/JPY160.00EUR/JPY187.06 GBP/JPY216.03AUD/JPY114.48 MINKABU PRESS編集部野沢卓美