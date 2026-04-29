バングラデシュのロシッド農相（右）の出迎えを受けた鈴木農相＝29日、ダッカ（共同）【ダッカ共同】鈴木憲和農相が29日、バングラデシュの首都ダッカを訪問し、ロシッド農相と会談した。鈴木氏はラーマン首相も表敬。2月に日本とバングラデシュが経済連携協定（EPA）に署名したことを踏まえ、和牛肉や菓子など日本産食品の輸出拡大に向けた連携強化で一致した。バングラデシュにとって対日EPAは、主要国と結ぶ初の本格的な2国