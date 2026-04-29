連行される父を見て▶▶この作品を最初から読む「小学生だった自分は、習ったばかりの引き算で父が死ぬまでを計算することしかできなかった」暴力的な父との凄絶な日々と、そこから母と共に抜け出すまで。「お父さん死んじゃったんだって」そう夜勤バイトの前に母に知らされたのは、漫画家のおうめ りゅうさん。たとえ大人になっても、家で酒を飲み大暴れする「怪物」を忘れることはなかったんだそう。そしてそんな父の