マドリード・オープン 大会期間：2026年4月21日～2026年5月3日 開催地：スペイン マドリード コート：クレー（赤土） 結果：[カロリナ プリスコバ] 1 - 2 [アナスタシア ポタポワ] 試合の詳細データはこちら≫ マドリード・オープン第9日がスペイン マドリードで行われ、女子シングルス準々決勝で、カロリナ プリスコバとアナスタシア ポタポワが対戦した。