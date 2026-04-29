ボートレース福岡の、恒例ＧＷ開催「どんたく特選レース・福岡市民の祭り振興会会長杯」は２９日、開幕した。篠原飛翔（２７＝福岡）は、初日の２走を１、３着にまとめて存在感をアピール。前半４Ｒは２コースがインを締め切る展開を生かして、まくり差し一閃。大外進入の後半８Ｒはバックで前に追いつくと、２Ｍで競り勝って３番手を確保した。「乗っていて気になる部分はあります。操作性ですね。乗り心地が合っていない」と