モデルで女優の青野楓(33)が29日、自身のインスタグラムを更新し、同日に京セラドーム大阪で行われたプロ野球「オリックス－ソフトバンク」戦でのセレモニアルピッチの様子を公開した。 【写真】後ろから見るとビックリ！ガバッ美背中を披露した青野楓 この日は「FUJITA KINZOKU DAY」として開催。青野は投手としてではなく、キャッチャーとして登場した。元阪神、オリックスの能見篤史氏の投球を見事にキ