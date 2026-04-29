広島県三原市で男性の遺体が見つかり、警察は2月に起きた別の殺人事件との関連を調べています。警察によりますと、午前11時40分ごろ、三原市沼田にある会社の敷地内で土の中から男性の遺体が見つかりました。遺体は死後、相当の日数が経っていて、身元や年齢は不明だということです。三原市に隣接する東広島市では2月、会社役員の川本健一さん（49）が自宅を放火され、首を刃物で刺されて死亡。同居していた妻もけがをする事件が起