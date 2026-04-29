歌手の松崎しげる（76）が、29日放送のフジテレビ系「奇跡体験！アンビリバボー2時間SP」（後7・00）に出演し、代表曲「愛のメモリー」の秘話を語った。「誰もが知ってるレジェンド☆キセキの爆誕SP！！」と題し、各界レジェンドたちの知られざる半生を紹介する特番。松崎はプロ野球選手になる夢をケガで断たれ、組んだグループサウンズのバンドも解散。ソロ歌手としても鳴かず飛ばずで、CMソング歌手として生活していた。