「オールスターオートレース・ＳＧ」（２９日、飯塚）昨年覇者の佐藤励（２６）＝川口・３５期＝が、１周４角で好スタートを決めた青山周平（伊勢崎）を差して先頭に立つと、そのまま他を引き離して悠々のゴール。ＳＧ・オールスターオートレース連覇を達成した。通算では３回目のＳＧ優勝。２着には永井大介（川口）、３着には黒川京介（川口）が入った。ＳＧ３連続優勝を狙った青山周平はトップスタートを切りながらズルズル