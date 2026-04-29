「離婚はしたくない、でもこのままでいたくない」――この言葉は、私が3万5000件以上の相談を受けてきた中で最も多く聞いてきた声の1つです。夫との関係は冷え切っているのに、熟年離婚への不安、経済的な問題、子どものことが頭をよぎって動けない。そんな2択の苦しさから自由になるために、「卒婚」という第3の選択肢をお伝えします。【動画】離婚したくないのに「このままも無理な人」はどうすれば？離婚できないのは、弱さでは