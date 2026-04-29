All About ニュース編集部は4月7日、全国の10〜70代の男性281人を対象に「なりたい顔」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「この人の顔になりたいと思う50代女性俳優」ランキングを紹介します。【9位までのランキング結果を見る】2位：松嶋菜々子／42票2位にランクインしたのは、松嶋菜々子さんです。1973年生まれの松嶋さんは、主演ドラマ『やまとなでしこ』（フジテレビ系）や『家政婦のミタ』