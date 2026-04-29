公園での遊び方が厳しくなっている中、火起こしができたり、どろんこ遊びができたりと、自由に楽しめる公園が、続々登場しています。【写真で見る】火おこし体験でマッチに苦戦する5歳の男の子ゴールデンウィークの遊び場にいかがですか？“自由な遊び場”実は全国に約370か所も？山形純菜キャスター：遊び場の検索サイトによると、“自由な遊び場”は全国に約370か所あるということです。取材した「川崎市子ども夢パーク」は、