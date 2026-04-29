ソフトバンクは２９日のオリックス戦（京セラ）に４―５の逆転負けを喫し、５カードぶりの勝ち越しを逃した。４―３で迎えた終盤の８回、４番手のロベルト・オスナ投手（３１）が先頭から３連打を浴びて２失点。リードを守りきれず、４月最後のゲームを気持ちよく白星で締めることはできなかった。試合は先発・大関が今季最短の４回３失点（自責２）で降板する劣勢の展開だったが、２番手・尾形が２回６奪三振、無失点の好投で