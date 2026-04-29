ボートレース下関の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ下関ＧＷ特選」は２９日、開幕した。安河内健（３０＝佐賀）は初日５Ｒ、インからコンマ１３のトップＳ決めて逃げ快勝。上々の滑り出しとなった。「悪くないです。レース前にペラを叩いて本体も上から下までキャブ以外全部した。これからペラ叩いて終わればキャブをしようと思う」と新エンジンの機力を引き出すべくあらゆる手を尽くす。近況は３月の尼崎（６着）、前