ボートレース尼崎の「デイリースポーツ杯争奪第３７回ささはら賞競走」は２９日、準優勝戦が行われた。桑原悠（３８＝長崎）は、１１Ｒ２コースからコンマ１１のＳを決め、１Ｍは堅実な差しハンドルで旋回。バック２番手につけると、危なげなく２着でゴールした。「行き足から伸びが特徴があっていいですね。その分、出足がちょっと重いかなって気はするんですけど。でも、こっちの方が好みかな、体幹と合ってるんで」と、相棒