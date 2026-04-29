国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）とカタール大会地方実行委員会は、２０２６年に同国で開催される「ＦＩＦＡ Ｕ―１７Ｗ杯カタール２０２６」の開催期間を、１１月１９日から１２月１３日までとすることを発表した。同大会は２０２９年まで５年連続でカタールが開催することが決まっており、今回はその第２回大会。出場枠が４８カ国へと拡大された２０２５年大会から続き、再び中東の地で次世代のスター候補たちがしのぎを削る。