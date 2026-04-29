◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）広島は、投打がかみ合わずに連勝を逃した。先発・森下暢仁投手が４回４失点と粘れなかった。２回に先頭から３連打を起点に４失点。２点を奪われた後、１死二、三塁からのスクイズは軽快にさばいたが、捕手・持丸の“空タッチ”でリプレー検証によってアウト判定が覆った。５回に打線が４点ビハインドから１点を返し、なおも２死二塁の好機で代打を送られた。今季５度