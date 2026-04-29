◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節浦和２―０川崎（２９日・埼スタ）かつて浦和サポーターを沸かせた「ワンダーボーイ」が、指揮官として絶望の淵にいたチームに光を灯した。浦和は川崎に２―０と勝利し、連敗を７で止めて８試合ぶりの勝ち点３をつかみ取った。前日にスコルジャ監督を解任し、田中達也アシスタントコーチが暫定監督に就任。Ｊ１初指揮となったレジェンドは「プラン通りに運べた」と、安堵（あんど）の表