◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）巨人・岸田行倫捕手が東京ドームで今季初のお立ち台にあがった。６回２失点の粘投で４勝目を挙げたルーキー・竹丸和幸投手を、好リードで引っ張った女房役。バッテリーで仲良く並んでヒーローインタビューに応え、後輩左腕に「本当に頼もしいキャッチャーです」と絶賛されると、「僕がここに立ててるのは竹丸のおかげです」と応えて、スタンドを沸かせた。「５番」を