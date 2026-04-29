◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）巨人が序盤のリードを守り切り、貯金は今季最多タイの４となった。先発のドラフト１位・竹丸は初回を３者三振スタート。４回までスコアボードに「０」を並べた。４―０の５回は２死から平川に四球を与えると、持丸に左中間へ適時二塁打を献上。続く代打・モンテロには左前適時打を浴び、その後満塁を招いたが、小園を二ゴロに仕留めてピンチを脱出した。６回６安打