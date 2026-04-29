5人組グループ・M!LKが、29日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位・2位を独占しました。同一アーティストが、ランキングで1位・2位を独占するのは、2025/9/22付の7人組ガールズグループ・HANA以来、7か月ぶりです。M!LKは自身初にして、Official髭男dism、BTS、King Gnu、Mrs. GREEN APPLEに次ぐ、男性アーティストとして5組目の達成となりました。1位を獲得したのは、『爆裂愛してる』。週間再生数752.1万回