カナダから一時帰国している、Snow Manの目黒蓮さん（29）が29日、主演映画『SAKAMOTO DAYS』の初日舞台挨拶に、上戸彩さん（40）らと登場。遊園地で撮影した際のエピソードを話しました。イベントに登場した目黒さんは「カナダから帰ってきて、直接皆さんの前で、会って直接届けられる時間を持てたことを本当にうれしく思います」と挨拶しました。映画で、殺し屋を引退し、ふくよかな体形になった主人公・坂本を演じた目黒さん。