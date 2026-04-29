「ファーム・交流戦、オイシックス６−４阪神」（ハードオフ新潟）阪神は逆転負けで６連敗。初回、嶋村の２号３ランで幸先よく先制したものの、先発・今朝丸が５回３失点とリードを守れず。七回から３番手として登板した岩貞が３失点を喫した。八回に代打・ディベイニーの３号ソロで１点を返したが、反撃は及ばなかった。試合後の平田２軍監督の一問一答は以下の通り。◇◇−今朝丸は四球が絡んで５回３失点。「