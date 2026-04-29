俳優の北村総一朗（９０）が２９日、自身の公式ブログを更新し、ブログを一時休止することを明らかにした。「ブログ仲間の皆様へ。」というタイトルで更新。「身勝手ながら、一身上の都合によりブログ発信を、暫く休ませていただきます。これ迄長きに渡り拙文を拝読いただき感謝申し上げます。皆様のご健勝をお祈りして、筆を置きます。」とつづり「ヒョッコリ戻ってくるつもりです。有り難うございました。」と将来的な再開に