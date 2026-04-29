「羽田盃・Ｊｐｎ１」（２９日、大井）単勝１・６倍の１番人気に支持されたロックターミガンは、直線で伸びを欠いて３馬身差の２着に敗れた。レースはＪＲＡ勢３頭の先頭争いが激化。出遅れたリアライズグリントが外から迫り、逃げたフィンガーとの真ん中で競り合う苦しい形に。そのまま４角を回ると、最後の直線では脚が残っておらず、勝ち馬のフィンガーに突き放されてしまった。鞍上の西村淳は口を一文字に結んで硬い表情。