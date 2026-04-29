【ワシントン共同】米商務省が29日発表した3月の住宅着工件数（速報、季節調整済み）は年率換算で前月より10.8％増の150万2千戸だった。140万戸程度を見込んだ市場予想を大幅に上回り、2カ月ぶりのプラスとなった。主力の一戸建てが9.7％増の103万2千戸だったほか、集合住宅も大きく伸びた。全体の着工件数の前年同月比は10.8％増だった。地域別では、最大市場の南部が前月比9.1％増。北東部は24.8％、中西部は12.2％、西部