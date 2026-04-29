アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）が29日、「ONE SAMAURAI 1 フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦 ロッタンVS武尊」を有明アリーナで開催。メインイベントでは現役ラストマッチとなったK-1元3階級制覇王者の武尊（teamVASILEUS）が元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）に5R勝利し、有終の美を飾った。現役ラストマッチで最強を証明した。入場前から会場がボルテー