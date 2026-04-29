4月29日、新潟県長岡市山古志地区では牛の角突きのプレイベントが行われ、多くの家族連れが迫力ある取り組みを楽しみました。 長岡市山古志地区で餅を観客に振る舞い始まったのは牛の角突きのプレイベント。29日は来月の初場所でデビューする3歳の牛・2頭がお披露目されました。 デビューする3歳の牛と5歳の先輩・牛の取り組みでは、激しく頭をぶつけ合う様子に観客が見入っていました。 【観客】 「息子も初めて