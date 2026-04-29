◇セ・リーグ広島2―4巨人（2026年4月29日東京ドーム）広島は巨人に競り負け、7日以来3週間ぶりの2連勝はならなかった。9カードぶりの勝ち越しは、あす30日に持ち越し。新井監督は4回4失点で3敗目を喫した森下について「（ボールが）全体的に高かった。それをジャイアンツ打線が見逃してくれなかった」と指摘した。森下は、初回を3者凡退と順調に立ち上がったかに見えた。だが2回につかまった。先頭のダルベックから3連