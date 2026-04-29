公園利用のルールが厳しくなっている今、「遊びを制限する禁止事項をできる限り作らない」がモットーの遊び場があるというのです。【写真を見る】子どもが泥だらけでも安心！無料シャワー完備の遊び場泥だらけになっても安心シャワーも完備の無料施設30代「騒音だったり、昔は公園で花火とかやっても、うるさくなかったけど、今はどの公園も基本的に花火は禁止」公園利用のルールが厳しくなっている今、「遊びを制限する禁止事項