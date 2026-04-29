住宅着工件数（3月）21:30 結果150.2万件 予想140.2万件前回135.6万件（住宅着工件数) 結果10.8% 予想-5.7%前回-3.0%（住宅着工件数・前月比) 結果137.2万件 予想139.5万件前回153.8万件（住宅建築許可件数) 結果-10.8% 予想1.4%前回11.0%（住宅建築許可件数・前月比)