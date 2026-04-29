米１０年債利回りは４．３６８％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:46）（日本時間21:46）（%） 米2年債 3.869（+0.033） 米10年債4.368（+0.022） 米30年債4.952（+0.019） ドイツ3.075（+0.008） 英国5.013（+0.007） カナダ3.530（+0.018） 豪州4.995（-0.030） 日本2.464（0.000） ※米債以外は10年物