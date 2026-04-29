28日、ホルムズ海峡を通過した日本の大型タンカー「出光丸」。アメリカとイランの戦闘開始後、日本に向かう日本関連の船では初めてと見られています。今回の”通過”の背景とは？日本時間29日未明にアメリカ軍が公開した映像です。ヘリが向かった先には貨物船が。アメリカの海上封鎖に違反しイランへ向かう恐れのあった商船に海兵隊員が乗り込んだアメリカ軍はホルムズ海峡の逆封鎖を続けていて、これまでに39隻の船の進路を