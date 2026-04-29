人気の「鮭」のお手軽時短調理法 朝ごはんやお弁当に便利な鮭。特売のときに買って冷凍してあるという人も多いかもしれません。忙しいときに解凍するのは面倒だし、魚焼きグリルを洗ったり、フライパンにこびりついたりするのもストレス。今回は、そんな手間や悩みがなくなる！超便利な時短調理法をご紹介します。 クッキングシートで包んでレンチンするだけ！ 1. クッキングシートを、冷凍の鮭が包める大きさにカット。