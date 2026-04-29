女優の剛力彩芽（33）が29日、自身のインスタグラムを更新。仕事の日の私服を披露した。「お仕事の日のしふく」とつづった剛力。短めのトップスにショートジャケット、パンツを合わせたコーデを披露。ウエストをチラ見せし、美しいスタイルを披露した。髪型は珍しい二つ結びだったが、サングラスを合わせてクールな印象にまとめた。フォロワーからは「カッコいい」「サングラス似合う」「COOL」などの声が寄せられた。