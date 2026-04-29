スーツのポケットから女性モノのイヤリングが出てきた時、妻の心に一抹の不安が。でも夫は『飲み屋で拾ったんだ』と言うじゃないですか。でも帰りが遅い日ばかり増えている…同じ会社にいるからこそ、その矛盾がずっと引っかかっていたのです。そんな時、家族口座から10万円が引き出されていることに気づいて…。>>【まんが】同じ女に二度奪われた夫(ウーマンエキサイト編集部)