不公平感が募る▶▶この作品を最初から読む夫が突然「離婚して」と言い出した。しかも夫は無職。幼い子どももいるのに、簡単に家族を捨てる気持ちが全く理解できない--。夫が無職になったのは、10年の結婚生活でなんと3度目。口では「すぐ次の仕事を探す」と言いながら、一日中ゲーム三昧の様子にイライラは募るばかり。その間、妻のカナコさんは仕事に家事、育児に奮闘し、必死に家族を支えてきましたが、身勝手すぎる