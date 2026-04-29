ちょっと迷惑でした？▶▶この作品を最初から読む君と歩けば、知らなかった景色が見えてくる――。大学進学を機にひとり暮らしを始めた女子大生ヒナ。住んでいる街は住みやすく生活に難はないものの、面白みがない退屈な日々を過ごしていました。そんなある日、ヒナは街中のなんの変哲もない場所を撮影している青年カゲに出会います。カゲの不思議な行動に興味をもったヒナは、彼とともに街歩きをしてみることに。すると