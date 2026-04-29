フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世は29日、自身のインスタグラムを更新。妻である由布菜月さんが第一子を出産したことを発表した。上田は自身のインスタグラムを通じて「新しい家族が増えました。命がけで出産を乗り越えてくれた妻、支えてくれている家族に心から感謝しています」と投稿している。また、由布さんも同様にインスタグラムを更新し、「先日、第一子となる女の子を出産しました。母子ともに健康に過