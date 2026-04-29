日テレ・東京ヴェルディベレーザの楠瀬直木監督が、WEリーグクラシエカップ優勝を振り返った。29日、2025-26 WEリーグ クラシエカップ 決勝が『Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu』で行われ、東京NBはRB大宮アルディージャWOMENと対戦した。共に初優勝を目指した戦いは、シーソーゲームとなり、120分を終えて2ー2のタイスコアに。PK戦では、東京NBのGK大場朱羽が2本のセーブを見せるなど活躍を見せ、1ー3で勝利。初のクラシ