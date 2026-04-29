最大12連休となる今年のGWが始まり、県内の行楽地はにぎわいを見せています。 ダイナミックなジャンプで観客を魅了するイルカショー。新潟市の水族館『マリンピア日本海』では、海の中にいるような気分を味わえるマリントンネルや、気持ち良さそうに泳ぐペンギンの愛らしい姿を多くの家族連れが楽しみました。 ■新潟市内から 「ペンギン、好き！」 ■新潟市内から 「GWは3連休しかないので、長野まで行